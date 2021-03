Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kalimuendo justifie son départ au RC Lens !

Publié le 13 mars 2021 à 15h15 par T.M.

Barré par Mauro Icardi et Moise Kean au PSG, Arnaud Kalimuendo a été prêté au RC Lens cette saison. Un choix évoqué par l’attaquant de 19 ans.

Apparu avec le PSG en début de saison, Arnaud Kalimuendo a toutefois vu Moise Kean venir lui boucher la route. Barré par l’attaquant prêté par Everton, la pépite parisienne voulait jouer et pour cela, il a pris la direction du RC Lens. A 19 ans, Kalimuendo a filé du côté de Bollaert et ce choix a été payant puisque l’attaquant réalise une très bonne saison sous les ordres de Franck Haise. Et si cela semble risqué, le Parisien savait très bien où il allait…

« Je voulais jouer, énormément jouer »