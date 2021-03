Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Fabregas pourrait totalement relancer l'avenir de Messi !

Publié le 13 mars 2021 à 15h00 par La rédaction

L’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone est toujours incertain. Courtisé par plusieurs clubs à travers le monde, l’Argentin pourrait suivre son ancien coéquipier et ami Cesc Fabregas et rejoindre les Etats-Unis.

En fin de contrat cet été, Lionel Messi ne cesse d’agiter le marché des transferts. La Pulga n’a toujours pas donné sa réponse à propos d'une prolongation ou non avec le FC Barcelone. Alors forcément, chez les plus grandes écuries européennes, comme le PSG ou Manchester City, on suit le dossier de très près. Mais Messi ne manque pas non plus de courtisans outre-Atlantique. Plusieurs équipes, notamment de MLS, seraient intéressées par le fait d’offrir au sextuple Ballon d’Or une retraite dorée. Si Messi n’est toujours pas certain de ce qu’il fera la saison prochaine, sa destination pourrait être influencée par un de ses anciens coéquipiers.

« C'est quelque chose qui est dans l'esprit des deux joueurs. »