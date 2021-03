Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est déjà fixé pour le retour d'Hakimi !

Publié le 13 mars 2021 à 7h30 par A.D.

Zinedine Zidane a laissé filer Achraf Hakimi vers l'Inter l'été dernier, mais il voudrait tout de même le voir revenir lors du prochain mercato. Alors qu'ils auraient des problèmes financiers, les Nerazzurri seraient prêts à accepter un retour du Marocain au Real Madrid à condition de récupérer la somme investie.

Lors du dernier mercato estival, Achraf Hakimi a été transféré à l'Inter. Pas suffisamment utilisé par Zinedine Zidane, l'international marocain est parti chercher du temps de jeu chez les Nerazzurri . Mais après seulement un an à Milan, Achraf Hakimi pourrait faire son retour au Real Madrid. En effet, Zinedine Zidane voudrait récupérer son ancien arrière droit dès le prochain mercato estival selon Ok Diario . Et l'Inter ne devrait pas mettre son veto pour cette opération.

L'Inter aurait fixé le prix d'Hakimi à 40M€