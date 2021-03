Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid tire-t-il un trait sur Kylian Mbappé ?

Publié le 13 mars 2021 à 4h45 par T.M.

Ce n’est pas un secret, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Toutefois, du côté de la Casa Blanca, on reconnait clairement que cela ne serait pas simple de s’offrir l’attaquant du PSG, au point même de privilégier la piste Haaland.

Cela fait maintenant de très longues années que le Real Madrid a les yeux rivés sur Kylian Mbappé. Toutefois, pour le moment, Florentino Pérez n’a jamais su s’offrir la pépite française. Cet été, l’occasion pourrait-elle enfin être la bonne ? Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Mbappé est à un tournant de sa carrière. Alors que Leonardo fait tout pour le prolonger, le champion du monde, s’il refuse cette proposition, sera dans une position idéale pour s’en aller. L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait donc être plus proche que jamais, mais ce dossier s’annonce très complexe.

« Plus difficile de recruter Mbappé »