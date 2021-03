Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane interpelle Ramos pour son avenir !

Publié le 13 mars 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Sergio Ramos a laissé planer le doute concernant son avenir, Zinedine Zidane lui demande de rester au Real Madrid.

« Il y a beaucoup d'incertitude. J'aimerais pouvoir dire quelque chose, mais il n'y a rien de nouveau (...) Je vous garantis que lorsqu'il y en aura des nouvelles, je serai le premier à l'annoncer. Mais maintenant, je suis calme. Maintenant, je me concentre pour savourer cette année ». Sergio Ramos l'a assuré en conférence de presse, il est toujours dans l'expectative pour son avenir alors que son contrat prend fin en juin prochain avec le Real Madrid. Mais de son côté, Zinedine Zidane n'a aucun sur son souhait concernant l'avenir de son capitaine.

«Nous voulons que Sergio reste ici»