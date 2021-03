Mercato - PSG : Le Real Madrid ne lâcherait rien pour Sergio Ramos !

Foot - Mercato - PSG

Alors que son contrat expire le 30 juin, Sergio Ramos serait dans le collimateur du PSG. Pour ne pas voir son capitaine partir gratuitement en fin de saison, Florentino Pérez ferait le forcing pour le prolonger.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos pourrait prendre le large dans moins de quatre mois. Alarmé par la situation de l'international espagnol, le PSG serait en embuscade. D'ailleurs, Leonardo semble avoir un gros coup à jouer sur ce dossier, puisque les négociations entre le Real Madrid et Sergio Ramos n'avancent pas. Lors d'une conférence de presse ce jeudi après-midi, le capitaine merengue a expliqué qu'il n'y avait aucune évolution quant à sa prolongation. « Mon renouvellement ? Il y a beaucoup d'incertitude. J'aimerais pouvoir dire quelque chose, mais il n'y a rien de nouveau. Je pense juste à revenir de ma blessure et à terminer la saison de la meilleure façon possible. Il n'y a rien de nouveau pour ce renouvellement. Je vous garantis que lorsqu'il y en aura des nouvelles, je serai le premier à l'annoncer. Mais maintenant, je suis calme. Maintenant, je me concentre pour savourer cette année », a précisé Sergio Ramos.

Malgré tout, Florentino Pérez ne compterait pas rester les bras croisés. Au contraire, le président du Real Madrid jouerait son va-tout pour boucler le dossier Ramos. Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , Florentino Pérez s'activerait en coulisses pour obtenir gain de cause avec Sergio Ramos. A en croire le journaliste italien, le président du Real Madrid tenterait le tout pour tout pour convaincre Sergio Ramos et trouver un accord contractuel. Leonardo et le PSG n'ont plus qu'à croiser les doigts pour que les agissements de Florentino Pérez ne portent pas leurs fruits.

