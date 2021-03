Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo déjà fixé pour un retour au Real Madrid ?

Publié le 13 mars 2021 à 0h15 par B.C.

Ces dernières heures, plusieurs médias ont évoqué la possibilité d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Cependant, ce scénario ne serait pas à l’étude chez les Merengue.

En difficulté à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait partir à une année de la fin de son contrat, et plusieurs pistes s’offriraient déjà à l’international portugais. Le PSG, Manchester United ainsi que le Real Madrid suivraient de près la situation du quintuple Ballon d’Or à Turin, un dossier évoqué par Zinedine Zidane ce vendredi en conférence de presse : « Vous savez ce qu'il est, ce qu'il a fait et l'affection que nous lui portons tous. Il a marqué l'histoire ici, il est magnifique. Maintenant, c'est un joueur de la Juve et je ne peux rien dire par rapport à ce qu'ils disent. C'est un joueur de la Juve et je dois respecter ces choses. »

Pas de retour de CR7 au Real ?