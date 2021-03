Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros changement de cap pour Lionel Messi ?

Publié le 12 mars 2021 à 22h15 par La rédaction

Certains médias annoncent que le clan Messi a reporté une réunion qui devait se tenir récemment au sujet d’une éventuelle opération avec le PSG. Que faut-il en penser ? Analyse.

Selon les dernières informations de la Cadena Ser, le clan Messi pourrait bien avoir opéré un changement de cap depuis l’élection de Joan Laporta à la président du Barça. En effet, le média annonce que le père et conseiller du joueur, Jorge Messi, aurait reporté une réunion qui devait se tenir il y a quelques jours au sujet d’une signature au Paris Saint-Germain. Selon la Cadena Ser, ce report est lié à l’élection de Laporta, Lionel Messi ayant décidé d’écouter en priorité la proposition du FC Barcelone avant d’envisager un éventuel départ.

Pas vraiment de rupture de stratégie

A l’analyse, cela ne marque pas une véritable rupture dans la position de Messi. Il apparaît clair qu’avec l’élection de Laporta, l’attaquant argentin va au préalable écouter son projet et son offre. Il apparaît donc logique qu’il décide de reporter un éventuel meeting concernant une signature au PSG. Pour autant, cela ne change rien sur le fond : le Barça a-t-il la capacité de mettre sur pied un projet et une offre en mesure de séduire Messi ? Et jusqu’à quel point ce dernier est-il prêt à faire des efforts financiers pour prolonger ? Tout tourne autour de ces deux questions. L’élection de Laporta, si elle crée un climat plus favorable, ne modifie en rien ces deux problématiques.