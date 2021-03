Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare une opération colossale pour cet été !

Publié le 14 mars 2021 à 4h00 par T.M.

Entre Paul Pogba et Manchester United, le divorce se rapprocherait. Une opportunité que Leonardo et le PSG voudraient saisir.

Revenu à Manchester United en 2016, Paul Pogba s’apprêterait à faire ses valises. En effet, il y a quelques semaines, Mino Raiola, agent du Français, assurait qu’il était temps de passer à autre chose, de quoi relancer à nouveau le feuilleton Pogba. La question est donc de savoir où pourrait rebondir le champion du monde. Alors que la Juventus et le Real Madrid ne sont jamais très loin du milieu de terrain des Red Devils, Leonardo voudrait également avoir son mot à dire, souhaitant offrir Paul Pogba à Mauricio Pochettino.

Le PSG passe à l’action