Mercato - PSG : Entre le PSG et la Juventus, la guerre est déclarée pour Pogba !

Dans les petits papiers du PSG et de la Juventus, Paul Pogba pourrait faire ses valises et quitter Manchester United cet été. Son agent Mino Raiola compterait cependant bien faire monter les enchères alors que le challenge parisien plairait au principal intéressé.

Et si c’était le moment pour Paul Pogba de se lancer un nouveau challenge après cinq années passées à Manchester United ? Arrivé à l’été 2016 en provenance de la Juventus, Pogba n’est jamais parvenu à ramener les Red Devils sur le toit de l’Angleterre bien que United semble doucement se rapprocher de sa gloire d’antan. Une gloire à laquelle Pogba ne devrait pas prendre part dès la fin de la saison. La cause ? Avec son agent Mino Raiola, les deux hommes sembleraient être bien partis pour aller voir ailleurs. En effet, comme Raiola l’assurait en décembre dernier à Tuttosport . L’histoire entre le champion du monde et le géant anglais devrait connaître son épilogue à l’occasion du prochain mercato. Outre la Juventus qui cultiverait le désir de rapatrier son ancien milieu de terrain, le Real Madrid et surtout le PSG auraient des vues sur Pogba qui n’aurait pas encore ouvert les discussions avec ses dirigeants pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. Ce qui signifie qu’en cas d’absence de prolongation d’ici le prochain mercato, Paul Pogba quittera ses coéquipiers. Une occasion en or se présenterait à Leonardo qui ne compterait pas la laisser passer. C’est du moins ce que Foot Mercato a avancé ce samedi. Et le directeur sportif du PSG n’aurait pas fait irruption dans ce dossier pour y faire de la figuration.

Leonardo planterait le décor et discuterait avec Raiola !

Diminué depuis le début du mois de février à la cuisse, Paul Pogba continue tout de même de faire parler de lui, sur le marché des transferts. Foot Mercato révèle ce samedi que Leonardo aurait contacté Mino Raiola, agent de Pogba, dans le but de lui faire part de l’intérêt du PSG et de mettre en place une potentielle offensive dans l’optique du prochain mercato estival. Le directeur sportif du PSG aimerait ajouter de la taille à l’entrejeu de l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino et les récentes discussions entre le dirigeant parisien et Mino Raiola feraient les affaires du représentant de Pogba, souhaitant faire monter les enchères lorsque le champion du monde apprécierait l’idée d’arborer le maillot parisien. Mais pour parvenir à boucler une telle opération, Leonardo serait prêt à effectuer quelques sacrifices.

Des ventes pour faciliter la venue de Pogba…

Alors que Paul Pogba serait enclin à s’immiscer dans la porte qui lui serait ouverte par Leonardo au Paris Saint-Germain, le club de la capitale devrait cependant dégraisser afin d’avoir les fonds nécessaires pour mener à bien le transfert de l’international français. Et pour ce faire, les ventes d’Ander Herrera et d’Idrissa Gueye, qui ne seraient pas indéboulonnables dans l’esprit du directeur sportif, pourraient bien avoir lieu lors du prochain mercato. Cependant, il ne faudrait pas pour autant enterrer la concurrence.

…mais la concurrence de la Juve pourrait tout faire capoter