Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande annonce sur l'avenir d'Alphonse Areola !

Publié le 13 mars 2021 à 16h45 par La rédaction

Prêté depuis maintenant deux saisons, Alphonse Areola ne semble plus faire partie des plans du PSG. Et Scott Parker, entraîneur de Fulham, voudrait en profiter pour signer définitivement l’international tricolore.

Cela fait maintenant deux saisons qu’Alphonse Areola n’a plus évolué avec le PSG. Prêté la saison dernière au Real Madrid et maintenant à Fulham, l’international tricolore ne semble plus faire partie des plans du club parisien. Il faut dire qu’Areola convoite une place de titulaire dans le club de la capitale, et au vu des récentes performances de Keylor Navas, son souhait pourrait s'avérer difficilement réalisable. Ainsi le gardien pourrait voir son avenir au sein du PSG être reconsidéré assez rapidement. Et Fulham pourrait très se montrer intéressé.

« Mon objectif est qu'il continue de progresser avec nous. »