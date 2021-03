Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre un départ et une prolongation, Di Maria a mûrement réfléchi !

Publié le 13 mars 2021 à 15h45 par Th.B.

Alors qu’Angel Di Maria a officiellement prolongé son contrat vendredi pour une durée d’une année avec une autre en option, le liant au PSG au moins jusqu’en juin 2022, l’Argentin aurait longuement songé à rallier son pays natal.

« Mon premier sentiment après ma prolongation ? Tout d'abord, je suis très heureux ! Je suis très content de pouvoir prolonger d’une année de plus, plus une autre optionnelle, cette aventure au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai toujours dit que j'étais très heureux à Paris, et ma famille l’est aussi ». Confiait Angel Di Maria vendredi au site officiel du PSG, au moment de justifier sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Alors qu’il n’était contractuellement lié au club de la capitale que jusqu’en juin prochain, Di Maria est parisien pour une saison supplémentaire avec une autre en option. Ce samedi, L’Équipe a révélé que celui qui est surnommé El Fideo a dû faire des concessions financières pour pouvoir prolonger son aventure au PSG. Cependant, l’issue de cette opération aurait pu être bien différente.

Di Maria aurait « longuement hésité » à revenir en Argentine

Sur son compte Twitter , le journaliste Abdellah Boulma a levé le voile sur l’indécision d’Angel Di Maria au moment de prendre une décision pour son avenir. Certes, l’Argentin a montré à plusieurs reprises sa volonté de prolonger au PSG. Néanmoins, un retour chez lui, en Argentine, ne lui serait pas simplement passé par la tête. En effet, d’après Abdellah Boulma, si la situation s’était « améliorée » dans son pays natal, Di Maria aurait finalement pris la décision d’y retourner. Il aurait « longuement hésité ».