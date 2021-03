Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Après Di Maria, Leonardo veut enchaîner les prolongations !

Publié le 13 mars 2021 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 13 mars 2021 à 17h36

Ce vendredi, le PSG a officialisé la prolongation d’Angel Di Maria jusqu’à l’été 2022. Leonardo souhaite désormais enchaîner avec les autres joueurs se rapprochant de la fin de leur bail, mais la tâche du club de la capitale s’annonce encore complexe.

Avec cette crise du Covid-19 qui s’éternise, le PSG souhaite économiser le moindre centime. Il est donc logique que Leonardo cherche à retenir chaque joueur se rapprochant de la fin de son contrat, afin d’éviter d’être dans l’obligation de se lancer sur les traces d’un remplaçant. C’est avec cette logique que le club de la capitale est parvenu à convaincre Angel Di Maria de renouveler son bail d’une saison, soit jusqu’en juin 2022, avec une année supplémentaire en option. Cerise sur le gâteau, l’Argentin a revu son salaire à la baisse afin de finir sa carrière européenne dans la capitale comme l’a révélé ce samedi L’Équipe . « Je pense que cette prolongation quelque chose de très important pour moi. J'ai toujours dit que j'étais très heureux à Paris, et ma famille l’est aussi. Mes filles adorent Paris, leur école, leurs amis. Mon souhait était donc de continuer ici parce que je me sens très bien dans ce club, cette ville », s’est justifié Angel Di Maria sur le site internet du Paris Saint-Germain. Leonardo vient donc de régler un premier dossier, et l’Italo-brésilien veut désormais poursuivre sur sa lancée.

Après Di Maria, place à Bernat

Invité de France Bleu à la fin du mois de février, Leonardo s’était fixé un objectif de taille avant la fin de la saison. « Avec Mbappé, on parle. Ça fait longtemps qu’on parle. On est clair sur notre position, sur ce qu’on veut , confiait le directeur sportif parisien. Avec Neymar, on parle aussi. Le contrat est décidé seulement lorsqu’il est signé. Ce n’est pas encore le cas. On arrive au bon moment, comme avec Di Maria et Bernat. L’idée c’est d’arriver au bout le plus vite possible. On a l’intention de renouveler les quatre. » La prolongation d’Angel Di Maria n’est donc que la première d’une longue série dans l’esprit de Leonardo. D'après L’Équipe , celle de Juan Bernat devrait suivre très prochainement. Comme l’attaquant argentin, le latéral gauche voit son contrat arriver à expiration mais souhaite rester au PSG. Après une rencontre avec l’agent de l’Espagnol, Leonardo aurait trouvé un accord pour une prolongation de trois saisons qui devrait être officialisée dans les prochains jours selon l’entourage de Bernat. De quoi permettre au PSG de s’économiser le transfert d’un nouveau latéral gauche l’été prochain.

La surprise Draxler

De son côté, Mauricio Pochettino espère le même dénouement avec Julian Draxler. Poussé vers la sortie par le PSG ces derniers mois, l’international allemand semblait vouloir attendre la fin de la saison afin de partir librement. Après des débuts flamboyants sous le maillot rouge et bleu à son arrivée en janvier 2017, Julian Draxler s’est davantage illustré avec ses prestations inégales que par ses coups de génie. Néanmoins, l’Argentin compte relancer le milieu offensif de 27 ans, et dans le contexte actuel, cette possibilité enchante Leonardo qui ouvert les discussions avec le joueur. « Je pense que c'est un joueur très important, on doit clarifier sa situation. Les dernières années il a eu moins d'opportunités mais c'est un joueur quand même important pour le club », expliquait le directeur sportif Leonardo il y a quelques jours au micro de France Bleu . Pour l’heure, rien n’indique toutefois que Julian Draxler acceptera de rester au PSG. « J’ai un peu le mal du pays, mais je n’ai pas encore décidé. Il y a beaucoup de discussions en coulisses, mais je ne me concentre sur le PSG », confiait-il récemment sur le média allemand Sport1 .

