Foot - PSG

PSG - Polémique : Tuchel, primes… Le vestiaire du PSG remonté contre Leonardo ?

Publié le 13 mars 2021 à 11h10 par T.M.

Actuellement, tout ne serait pas tout rose au PSG. Et visiblement, au sein du vestiaire parisien, la colère monterait de plus au plus à l’encontre de Leonardo et la direction.

La saison dernière, le PSG a réussi un exercice quasiment parfait. Sacrés champions de France, vainqueurs de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, les Parisiens ont également atteint la finale de la Ligue des Champions. Malheureusement pour Thomas Tuchel et ses joueurs, le Bayern Munich était trop fort. Alors que cette défaite reste dans les mémoires, cette saison 2019-2020 aura toutefois permis aux joueurs du PSG de remporter de belles primes. Selon les informations de L’Equipe , le montant global atteindrait les 20M€. Or, le fait est qu’elles n’ont toujours pas été payées et dans le vestiaire, on serait de plus en plus remonté.

La colère s’intensifie