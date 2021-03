Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé à la hauteur de Messi ? La réponse du Barça !

Publié le 12 mars 2021 à 4h45 par T.M.

D’ici peu, Kylian Mbappé pourrait prendre la place de Lionel Messi au sommet de la planète football. Toutefois, l’attaquant du PSG aurait encore beaucoup à faire pour être l’égal de l’Argentin.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo éliminés, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour beaucoup, cette situation apparait comme une passation de pouvoirs entre les deux stars mondiales du football et leurs possibles successeurs. Avec le PSG, le Français vient d’ailleurs d’éliminer l’Argentin et ils sont plusieurs à voir l’attaquant parisien être le successeur de La Pulga. Toutefois, pour Pedri, joueur du FC Barcelone, cela est encore difficile d’établir une comparaison actuellement entre les deux joueurs.

« Mbappé a un énorme talent, mais… »