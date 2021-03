Foot - PSG

PSG : Al-Khelaïfi s’enflamme après la qualification contre Barcelone !

Publié le 11 mars 2021 à 8h22 par La rédaction mis à jour le 11 mars 2021 à 8h23

Très satisfait de la qualification du PSG mercredi soir face au FC Barcelone, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché sa satisfaction après la rencontre.