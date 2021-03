Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo s'agace contre Neymar !

Publié le 11 mars 2021 à 3h30 par A.M.

De nouveau absent d'un grand rendez-vous, Neymar a raté un nouveau huitième de finale de Ligue des Champions, ce qui pousse Daniel Riolo à être agacé.

Comme trop souvent, Neymar a manqué un nouveau grand rendez-vous du PSG. En effet, déjà absent pour le match retour contre le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions lors de sa première saison à Paris, le Brésilien a ensuite manqué les deux matches contre Manchester United, comme cette saison face au FC Barcelone. Par conséquent, Neymar n'a disputé qu'une fois en quatre ans les matches aller et retour en huitième de finale de la Ligue des Champions avec le PSG. Une situation qui agace Daniel Riolo.

«On a le droit d’être plus exigeant ?»