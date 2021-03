Foot - PSG

PSG : L’énorme message du clan Neymar avant le FC Barcelone !

Publié le 10 mars 2021 à 17h10 par T.M.

Ce mercredi soir, le PSG a rendez-vous avec le FC Barcelone. Alors que Neymar ne sera pas de la partie, le père du Brésilien s’est exprimé sur l’importance de cette rencontre.

Le PSG va-t-il se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ? Après une large victoire à l’aller (1-4), le club de la capitale a un énorme avantage avant le match retour face au FC Barcelone. Néanmoins, du côté des Catalans, on refuse d’abandonner, se mettant à croire à une nouvelle remontada. Pour le PSG, il va donc falloir être solide et pour ce rendez-vous, Mauricio Pochettino sera encore une fois privé de Neymar, pas encore à 100% après sa blessure aux adducteurs. Cela n’empêchera toutefois pas le Brésilien et son entourage d’être derrière le club de la capitale ce mercredi soir.

« Le jour pour construire un autre chapitre de l'histoire du PSG en Ligue des champions !