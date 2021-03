Foot - PSG

PSG : A Barcelone, on croit à une nouvelle remontada !

Publié le 9 mars 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Battu à domicile en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Barça doit réaliser une nouvelle remontada pour espérer se qualifier pour le tour suivant. Tout comme Joan Laporta, le nouveau président du FC Barcelone, Ronald Koeman espère réaliser l'exploit face au PSG.

Lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Barça a hérité du PSG. Deuxième de son groupe en phase de poule, le club blaugrana a reçu le club de la capitale au le 16 février. Toutefois, la rencontre a été un véritable cauchemar pour le FC Barcelone. Alors qu'ils ont mené 1-0 grâce à un pénalty transformé par Lionel Messi, les hommes de Ronald Koeman ont sombré avoir avoir inscrit ce but et se sont finalement inclinés 1-4. Avec 3 buts de retard, l'écurie blaugrana est contrainte de réaliser une nouvelle remontada face au PSG pour espérer jouer les quarts de finale de la Ligue des Champions. Fraichement élu président du FC Barcelone, Joan Laporta s'est montré confiant avant le match retour prévu ce mercredi soir au Parc des Princes. « Direction Paris, pour voir si on remonte ! Le match à Paris mercredi sera mon premier en tant que président. J'adore notre nouvelle rivalité. Même si nous avons deux modèles différents : l'un appartient à ses supporters, l'autre à un émir qui met de l'argent à la fin de saison » , a confié Joan Laporta dernièrement.

«Nous serons là pour gagner, rien n'est impossible»