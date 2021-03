Foot - Barcelone

Barcelone : Laporta annonce déjà la couleur pour le choc face au PSG !

Publié le 8 mars 2021 à 10h30 par T.M.

Alors que Joan Laporta vient d’être élu président du FC Barcelone, son premier rendez-vous sera au Parc des Princes face au PSG en Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle il a déjà annoncé la couleur.

Ce mercredi, le FC Barcelone se déplace au Parc des Princes pour affronter le PSG. Accusant un énorme désavantage après le match aller (1-4), le club blaugrana devra réaliser un exploit et une nouvelle remontada pour espérer continuer son parcours de Ligue des Champions. Alors que les hommes de Ronald Koeman viennent de remonter un score défavorable face au FC Séville, la tâche sera beaucoup plus compliquée cette fois, mais au Barça, on refuse de baisser les bras. D’ailleurs, pour ce déplacement, les Barcelonais pourront compter sur un supporter déterminé : Joan Laporta. Tout juste élu président du FC Barcelone, il s’est tourné vers ce choc face au PSG en Ligue des Champions.

« J’adore notre nouvelle rivalité »