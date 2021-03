Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar sait à quoi s’en tenir pour son retour face au Barça !

Publié le 9 mars 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que Neymar aimerait grandement être présent sur la pelouse du Parc des Princes ce mercredi face au FC Barcelone, l’international brésilien serait suspendu aux résultats des tests qu’il passera ce mardi.

Blessé aux adducteurs face à Caen mi-février, Neymar est depuis éloigné des terrains et n’a toujours pas effectué son grand retour. Cette absence l’a notamment conduit à manquer le déplacement de ses coéquipiers au Camp Nou il y a trois semaines pour le match face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Fort heureusement, le PSG a su s’en sortir sans son attaquant brésilien en s’imposant 4-1 contre les Catalans grâce à un triplé de Kylian Mbappé. Et tandis que le match retour est prévu ce mercredi au Parc des Princes, Neymar aimerait grandement participer à la fête. Dans cette perspective, le numéro 10 du PSG ferait tout son possible pour être remis sur pied à temps afin de pouvoir être en mesure d’affronter son ancien club.

La tendance est moins positive pour que Neymar soit présent face au FC Barcelone