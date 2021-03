Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino répond à la provocation de Laporta !

Publié le 8 mars 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Alors qu’il affrontera ce mercredi le FC Barcelone en huitième de finale de retour de Ligue des champions, le PSG ne veut pas céder à la panique près de quatre ans après l’épisode traumatisante de la remontada.

C’était une autre époque, mais le traumatisme de la remontada continue de hanter les supporters parisiens. Le 14 février 2017, l’équipe d’Unai Emery avait réussi le match quasi-parfait en venant à bout du FC Barcelone au Parc des Princes (4-0). Une avance qui aurait dû permettre au PSG de vaincre l’adversaire catalan et de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais au Camp Nou, lors du match retour, la formation parisienne avait perdu ses moyens, ayant du mal à contenir l’envie catalane. Grâce à un but en toute fin de rencontre de Sergi Roberto, le FC Barcelone battait le PSG (6-1). Une défaite qui a laissé des traces et qui rejaillit dans l’actualité, alors que le tirage au sort des huitièmes de finale a offert, cette année, l’occasion au PSG de laver cet affront. Comme en 2017, le PSG n’a pas loupé son match aller, battant largement le FC Barcelone en Catalogne (1-4). Ce mercredi, les hommes de Mauricio Pochettino recevront l’équipe de Ronald Koeman avec l’espoir de valider leur billet pour les quarts de finale. Le club catalan est en ballotage très défavorable. Pourtant, le nouveau président de la formation blaugrana croit à une nouvelle remontada . « Direction Paris, pour voir si on remonte ! Le match à Paris mercredi sera mon premier en tant que président. J'adore notre nouvelle rivalité. Même si nous avons deux modèles différents : l'un appartient à ses supporters, l'autre à un émir qui met de l'argent à la fin de saison » a lâché Joan Laporta ce dimanche après son élection. De quoi installer le doute dans l’esprit des joueurs parisiens ? Pas vraiment.

Le PSG ne veut pas entendre parler d'une remontada