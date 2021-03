Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message fort de Pochettino sur une remontada du Barça !

Publié le 8 mars 2021 à 14h10 par T.M.

Avant le match retour entre le PSG et le FC Barcelone, la remontada du club catalan est encore dans toutes les têtes. Un sujet sur lequel a d’ailleurs été interrogé Mauricio Pochettino.

Le 16 février dernier, le PSG envoyait un message très fort sur la pelouse du Camp Nou. Mené par un incroyable Kylian Mbappé, le club de la capitale avait dominé le FC Barcelone (1-4) pour ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Forts de cet avantage, les hommes de Mauricio Pochettino peuvent donc avancer confiants avant le match retour qui aura lieu ce mercredi. Ou pas… En effet, malgré cette avance, la remontada de 2017, où le Barça avait remonté 4 buts au PSG, est au centre des discussions. De quoi effrayer Mauricio Pochettino ?

« Ces idées transmettent uniquement de la négativité »