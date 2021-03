Foot - PSG

PSG : Remontada, sérénité… Le PSG donne le ton avant le choc contre le Barça !

Publié le 7 mars 2021 à 13h30 par T.M.

Après la victoire face à Brest ce samedi, le PSG est désormais pleinement concentré sur son rendez-vous face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Et fort de son avantage acquis au match, le club de la capitale avance sereinement.

La musique de la Ligue des Champions va à nouveau retentir au Parc des Princes. En effet, ce mercredi, le PSG a rendez-vous avec le FC Barcelone pour son huitième de finale retour. Une rencontre que les hommes de Mauricio Pochettino ont préparé de la meilleure des manières en s’imposant ce samedi face à Brest en Coupe de France. Désormais, place donc à ce choc face aux Blaugrana pour une place en quarts de finale. Un ticket pour lequel le PSG a un grand avantage grâce à sa victoire à l’aller, au Camp Nou (1-4). Néanmoins, malgré ces buts d’avance, une remontada est sur de nombreuses bouches. Le FC Barcelone peut-il à nouveau réaliser l’exploit face au PSG ? Au sein du club parisien, on ne cache pas cet agacement au moment d’entendre ce mot. Cela a notamment été le cas d’Abdou Diallo, qui a poussé un gros coup de gueule ce samedi : « Rhoo... Vous nous saoûlez avec la remontada ! C'était avant, il y a des nouveaux joueurs, c'est totalement autre chose. Il n'y a pas de stress par rapport à ça ».

« On se prépare normalement »