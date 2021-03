Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message fort de Draxler sur sa situation !

Publié le 7 mars 2021 à 9h45 par D.M.

Une nouvelle fois titulaire face à Brest ce samedi, Julian Draxler est revenu sur son temps de jeu retrouvé sous les ordres de Mauricio Pochettino.

Sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison, Julian Draxler a longtemps été un second choix. Mais ces dernières semaines, le joueur allemand a retrouvé du temps de jeu. Le milieu offensif reste sur deux titularisations en Ligue 1 et a disputé l’intégralité de la rencontre face à Brest ce samedi en Coupe de France. Interrogé il y a quelques jours en conférence de presse sur le temps de jeu de Draxler, Mauricio Pochettino avait justifié son choix : « Quand on a un effectif si grand, chaque joueur attend son heure pour jouer. Julian a patienté comme un grand professionnel et a bien travaillé. Il a fait de bonnes prestations, il était important dans les derniers matchs quand il a eu l'opportunité de jouer ».

« Le coach m’a fait jouer un peu plus. Je suis content »