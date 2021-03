Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé annonce la couleur avant le FC Barcelone !

Publié le 6 mars 2021 à 23h15 par B.C. mis à jour le 6 mars 2021 à 23h16

Auteur d’un doublé ce samedi soir contre Brest (3-0), Kylian Mbappé s’est prononcé à l'issue de cette victoire sur le choc qui attend le PSG ce mercredi.

Soirée parfaite pour le Paris Saint-Germain. En déplacement à Brest pour le seizième de finale de Coupe de France ce samedi, les hommes de Mauricio Pochettino se sont facilement imposés en terre bretonne (3-0), sans blessure à signaler, grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Pablo Sarabia. De quoi faire le plein de confiance à quatre jours de la réception du FC Barcelone en Ligue des champions. Après sa victoire à l’aller (4-1), le PSG devra assurer l’essentiel au Parc des Princes pour obtenir son ticket pour les quarts de finale, et Kylian Mbappé se montre serein avant ce grand rendez-vous.

« On se prépare normalement, et sereinement »