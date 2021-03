Foot - PSG

PSG - Malaise : Blessure, retour... Le clan Neymar fait une nouvelle confidence !

Publié le 6 mars 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que Neymar s’est dernièrement affiché dans un caisson hyperbare sur ses réseaux sociaux, son physiothérapeute a expliqué les vertues de cette méthode de récupération.

S’il est absent des terrains depuis mi-février et sa blessure aux adducteurs contractée contre Caen en Coupe de France, le nom de Neymar est malgré tout présent dans l’actualité. En effet, le Brésilien du PSG a été pointé du doigt par de nombreux observateurs pour sa supposée mauvaise hygiène de vie, les critiques se basant sur de simples tweets nocturnes pour commenter une émission de télé-réalité brésilienne. Cependant, c'est omettre le travail sérieux qu’effectue Neymar dans l’optique de revenir au plus vite à la compétition, et ce possiblement dès mercredi prochain pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes contre le FC Barcelone.

« Cela permet aux athlètes de respirer plus d’oxygène »