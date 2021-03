Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé… Marquinhos pousse un coup de gueule !

Publié le 6 mars 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé a été l’auteur d’un immense match face au FC Barcelone il y a deux semaines et demi, Marquinhos s’est littéralement enflammé après la performance réalisée par son coéquipier. Mais il en a surtout profité pour répondre aux critiques selon lesquelles l’international français du PSG est meilleur sans Neymar.

Le moins que l’on puisse dire est que Kylian Mbappé a fait forte impression il y a deux semaines et demi face au FC Barcelone pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Et pour cause, l’international français a inscrit un triplé au Camp Nou pour permettre au PSG de s’imposer 4-1 et ainsi donner au club de la capitale une véritable option dans l'optique d'une qualification pour les quarts de finale de la compétition européenne. Et de ce match, tout le monde a surtout retenu cette performance de Kylian Mbappé dans l’antre catalane, une première pour un adversaire du FC Barcelone depuis 1997 ! Et forcément, Marquinhos a été conquis par la prouesse réalisée par son coéquipier comme il l’a confié ce vendredi sur l’antenne de RTL . Et au passage, le capitaine du PSG en a profité pour balayer d’un revers de main les théories selon lesquelles Kylian Mbappé se montre sous un meilleur jour en l’absence de Neymar, son compère d’attaque favori à Paris.

« Je crois qu’on a vu ce dont il était capable dans ce match »