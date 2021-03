Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé est interpellé par Le Graët pour l’été prochain !

Publié le 5 mars 2021 à 9h10 par La rédaction

Comme depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est toujours déterminé à remporter le plus de titres possibles, en club comme en sélection. L’international tricolore ne cache pas son souhait de participer aux Jeux Olympiques avec l’Equipe de France. Mais entre le calendrier du PSG et l’Euro 2021, le voir à Tokyo l’été prochain semble très utopique.

« Mon objectif prochain c’est de tout soulever. Il ne faut pas faire de choix. » Kylian Mbappé affichait déjà sa détermination lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2018. Et elle semble toujours intacte. En club comme en sélection, la star du PSG veut garnir le plus possible son palmarès. S’il a déjà remporté la coupe du Monde avec l’Equipe de France, Mbappé a une autre compétition en ligne de mire. L’Euro 2021 approche à grands pas, mais l’international tricolore aimerait également participer aux Jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront cet été. Mais même si son souhait est très fort, il serait très peu probable de voir Mbappé avec la sélection olympique.

« Tout cela me parait un peu utopique »