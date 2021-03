Foot - PSG

PSG - Malaise : L'énorme annonce du clan Neymar !

Publié le 5 mars 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 5 mars 2021 à 8h21

Blessé à la cuisse le 10 février dernier, Neymar serait sur le chemin du retour et pourrait même prétendre à une place dans le groupe pour le match retour contre le FC Barcelone L'optimisme renaît dans son entourage.

Après la victoire contre les Girondins de Bordeaux (1-0), Mauricio Pochettino a fait une annonce inattendue au sujet de l'évolution de la blessure de Neymar. « Oui, oui, la récupération est plutôt favorable. C’est la même chose que ce que je viens de dire : on va évaluer son cas comme pour les autres joueurs touchés. On est satisfaits de son évolution et on va voir demain et dans les prochains jours s’il est en condition pour aider l’équipe ce week-end », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Et alors que la présence de la star brésilienne pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone semblait très incertaine, l'espoir renaît.

L'entourage de Neymar est optimiste pour le Barça