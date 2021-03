Foot - PSG

PSG : Pochettino peut croire à un retour de Neymar pour le Barça !

Publié le 4 mars 2021 à 18h10 par Th.B.

Écarté des terrains depuis la première quinzaine de janvier, diminué à son adducteur, Neymar semblerait être dans les temps pour effectuer son grand retour à la compétition avec le PSG lors de la réception du FC Barcelone au Parc des princes mercredi prochain.

Le 10 janvier dernier, Neymar sortait une nouvelle fois sur blessure à un moment crucial de la saison du PSG à l’approche d’un grand rendez-vous en Ligue des champions. Cette fois-ci, Neymar contractait une lésion au long adducteur gauche lors du court succès du PSG face à Caen en Coupe de France. Dans la foulée, le Paris Saint-Germain publiait un communiqué dans lequel le club tablait sur une absence de quatre semaines. De quoi remettre en question la présence de Neymar pour le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone, son ancien club. Cependant, Neymar travaille quotidiennement afin de ne pas manquer ce choc au sommet, comme il le montre sur son compte Instagram . Après plusieurs entraînements individuels, la condition physique du Brésilien laisse présager une bonne nouvelle pour sa présence face au Barça . Et Mauricio Pochettino s’enflammait pour le retour de Neymar mercredi soir. « Oui, oui, la récupération est plutôt favorable. C’est la même chose que ce que je viens de dire : on va évaluer son cas comme pour les autres joueurs touchés. On est satisfaits de son évolution et on va voir demain et dans les prochains jours s’il est en condition pour aider l’équipe ce week-end ».

Neymar a repris l’entraînement collectif