Foot - PSG

PSG : Le message fort de Kimpembe pour la course au titre !

Publié le 4 mars 2021 à 8h34 par H.G.

Alors que le PSG occupe toujours la deuxième place du classement de la Ligue 1, Presnel Kimpembe a affiché sa volonté et celle du vestiaire parisien de remporter tous les matchs restants jusqu’en fin de saison.