PSG - Malaise : Critiques, hygiène de vie… Neymar recarde ses détracteurs !

Publié le 3 mars 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Sous le feu des critiques ces derniers jours à cause de sa supposée mauvaise hygiène de vie, Neymar a tenu à répondre à ses détracteurs aussi bien par des mots que par des actes.

Actuellement blessé aux adducteurs gauche, Neymar ne devrait pas effectuer son grand retour à la compétition avant la mi-mars. Cependant, malgré son absence, l’international brésilien s’est retrouvé au coeur de l’actualité ces derniers jours, et pas pour la meilleure raison. En effet, à la suite de sa blessure face à Caen en Coupe de France, bon nombre d’observateurs ont pointé du doigt une supposée mauvais hygiène de vie de la part du numéro 10 du PSG, ce dernier étant accusé de ne pas avoir la rigueur que doit s’imposer un athlète de haut niveau. Ces jugements ont été appuyés par le fait que Neymar ait publié de nombreux tweets nocturnes devant Big Brother Brasil, une émission de télé-réalité brésilienne qu'il suit assidument. Et il n’en fallait pas plus pour que les critiques à l’encontre du joueur de 29 ans s’intensifient...

« Vous publiez seulement ce qui vend. Et ce qui vend c'est de mal parler d'autres personnes »

Pourtant, ce serait omettre le fait que Neymar travaille très sérieusement pour déjouer les pronostics en étant de retour pour le match contre le FC Barcelone le 10 mars prochain au Parc des Princes pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Régime alimentaire végétarien, récupération dans un caisson d’oxygène, exercices physiques… Le maître à jouer du PSG met tous les ingrédients nécessaires pour revenir au meilleur de sa forme. Pourquoi cela n’a pas été souligné dans ces débats affirmant qu'il a une mauvaise hygiène de vie, avec comme seule preuve matérielle des tweets nocturnes ? C’est justement le message qu’a fait passer Neymar dans sa story Instagram ces dernières heures, et ce après qu’une session de questions/réponses avec ses abonnés sur le réseau social ait déchainé certaines critiques. « J'ai vu beaucoup de sites de gossips qui ont repris les questions et réponses. C'est cool, tout le monde a rigolé, c'était marrant. Mais l'autre jour j'ai posté ici mon traitement dès mon réveil jusqu'à à la fin de la journée. Moi je n'ai pas vu un seul site qui me donnait du crédit : Regardez comme il est professionnel, il prend soin de lui. Vous publiez seulement ce qui vend. Et ce qui vend c'est de mal parler d'autres personnes », a lâché Neymar.

« Je me suis entraîné aujourd'hui, je me sentais bien et je suis content »

Finalement, Neymar en a tout simplement marre des polémiques. Las d’être constamment critiqué et de voir que ce qu’il fait de bien n’est jamais mis en avant, le natif de Mogi das Cruzes travaille en silence pour être de retour le plus rapidement possible. Et comme l’explique Isabela Pagliari, la seule préoccupation de l’attaquant du PSG est qu’on s’attarde sur ses performances sportives, et rien d’autre : « Après sa blessure, Neymar a fait attention à son alimentation, il a entamé une sorte de diète de cinq jours à base de plats végétariens, il a multiplié les exercices, s'est procuré un caisson hyperbare à son domicile. Il veut qu'on s'attarde sur ses performances sportives, et pas seulement à tout ce qui touche à l'extra-sportif. Il en a marre des polémiques », a expliqué la journaliste brésilienne réputé proche des Brésiliens du PSG au Parisien . Un message qui fait sens au regard du tweet posté par Neymar lui-même ce mercredi en milieu de journée. En effet, après d’énièmes critiques au sujet de ses tweets sur Big Brother Brasil, l’ancien joueur de Santos a mis les choses au clair sur le réseau social en expliquant s’être entrainé dans la matinée en ayant eu de bonnes sensations : « Une pause avec BBB… car il y a des gens qui sont dérangés. Je me suis entraîné aujourd'hui, je me sentais bien et je suis content... continuons d’évoluer ! » a écrit le médaillé d’or aux Jeux Olympiques 2016. Suffisant pour faire taire les critiques à son encontre ? Quoi qu'il en soit, le PSG n’a aucun soucis à faire quant au professionnalisme de Neymar dans l’optique de son retour sur les rectangles verts de Ligue 1.