Foot - PSG

PSG : Polémiques, hygiène de vie… Neymar veut faire passer un message avec son retour !

Publié le 3 mars 2021 à 7h15 par Th.B.

Régulièrement critiqué pour son hygiène de vie qu’il étale sur ses réseaux sociaux, Neymar compte prouver qu’il a changé son rythme de vie grâce à son imminent retour de blessure qu’il peaufine au quotidien.

Alors que sa présence pour le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions le 10 mars prochain était très improbable en raison lors de sa blessure le 10 février dernier, Neymar a déjà repris les séances individuelles. Ayant contracté une lésion du long adducteur gauche, le Brésilien devrait cependant être juste physiquement selon le médecin Jean-Marcel Ferret, membre du staff de France 98 notamment qui table pour un retour à la compétition le 14 mars face à Nantes. Sur les réseaux sociaux, Neymar se montre déterminé à revenir à temps et du mieux possible en s’alimentant d’une façon différente entre autres. Il s’affiche mangeant des plats vegan et récupérer via son physiothérapeute Rafael Martini tout en faisant des séances dans son caisson hyperbare. Journaliste pour Esporte Interativo , Isabela Pagliari a apporté des précisions sur le changement de cap de Neymar.

« Il en a marre des polémiques »