PSG : Remontada, Barcelone… Mauricio Pochettino donne le ton !

Publié le 1 mars 2021 à 23h45 par Th.B.

Ayant fait le plus dur lors de la première manche du 1/8ème de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone (4-1), Mauricio Pochettino s’est attardé sur la question de la remontada, inévitable, mais pas insurmontable selon l’entraîneur du PSG.

Entraîneur du PSG depuis cet hiver, Mauricio Pochettino a déjà frappé fort en surclassant le FC Barcelone au Camp Nou avec ses joueurs lors du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions (4-1). Les démons d’une potentielle remontada resurgissent inéluctablement puisque le PSG avait aussi survolé la première manche de la double confrontation face au Barça en 2017 avant de s’effondrer 6 buts à 1 au retour. À l’approche de l’acte II de ce 1/8ème de finale, Pochettino a été interrogé sur d’éventuelles craintes de sa part concernant une nouvelle remontada et malgré le contexte, le technicien argentin ne changera pas ses habitudes.

« Il faut gagner une autre fois »