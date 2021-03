Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès monte au créneau pour Rafinha !

Publié le 1 mars 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que Rafinha n’est clairement pas dans les plans de Mauricio Pochettino, Pierre Ménès a envoyé un message clair à l’entraîneur du PSG.

Recrue surprise de Leonardo lors du dernier mercato estival du PSG, Rafinha est l’un des grands perdants du changement d’entraîneur et de l’arrivée de Mauricio Pochettino. En effet, depuis son arrivée sur le banc parisien, l’Argentin utilise très peu l’ancien du FC Barcelone et cela interpelle. Néanmoins, ce samedi, face à Dijon, alors que Pochettino a fait tourner son effectif et cela a permis à Rafinha de démarrer la rencontre sur le terrain. Une prestation qui a d’ailleurs fait réagir Pierre Ménès, qui en a profité pour interpeller Mauricio Pochettino.

« Rafinha a montré à Pochettino qu’il méritait un autre rôle »