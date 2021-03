Foot - PSG

PSG - Malaise : La grande annonce de Pochettino sur le retour de Neymar !

Publié le 4 mars 2021 à 8h45 par H.G.

Interrogé au sortir de la rencontre opposant le PSG aux Girondins de Bordeaux, Mauricio Pochettino a expliqué que la récupération de Neymar se déroulait pour le mieux.

Absent depuis la mi-février à cause d’une blessure aux adducteurs contractée contre Caen en Coupe de France, Neymar travaille assidument afin d’effectuer son retour à la compétition le plus vite possible. Forfait pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone (victoire 4-1 des Parisiens au Camp Nou), le numéro 10 du PSG espère être de la partie pour le match retour prévu mercredi prochain 10 mars au Parc des Princes. Et ces derniers jours, des images invitant à l’optimisme ont été diffusées par le club de la capitale sur les réseaux sociaux. On y voit en effet Neymar être de retour sur le terrain d’entrainement, même s’il ne s’agit pour l’heure que d’un travail individuel.

« La récupération est plutôt favorable »