Foot - PSG

PSG - Malaise : Le coup de gueule de Neymar envers les médias !

Publié le 2 mars 2021 à 21h00 par Th.B.

Critiqué pour son hygiène de vie qui fait beaucoup parler, Neymar s’est plaint du manque de traitement d’informations dans la presse au niveau de son alimentation vegan et de son traitement qu’il publie pourtant sur ses réseaux sociaux. L’attaquant du PSG regrette que l’on ne se focalise que sur ses écarts.

Neymar a beaucoup fait parler de lui ses derniers temps en raison de ses activités extrasportives sur les réseaux sociaux et particulièrement sur son compte Instagram. En effet, suiveur d’une émission de télé-réalité brésilienne, La star du PSG a suivi son programme de chez elle en région parisienne en direct et donc en pleine nuit en prenant en compte le décalage horaire. Ce qui lui a valu de nombreuses critiques de différents médias qui ont pointé du doigt que son manque de sommeil pourrait influer sur ses récurrentes blessures. Mais outre ses plaisirs télévisuels, Neymar s’est aussi affiché sur les réseaux récupérant de sa blessure dans le cadre de son grand retour avec le PSG et en s’alimentant également d’une façon plus saine et vegan.

«Vous publiez seulement ce qui vend. Et ce qui vend c'est de mal parler d'autres personnes»