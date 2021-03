Foot - PSG

PSG : Real Madrid, Pelé... Wenger envoie un message fort à Mbappé !

Publié le 4 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Invité à commenter l'évolution de la carrière de Kylian Mbappé, Arsène Wenger ose la comparaison avec Pelé.

Auteur de la préface du roman d'anticipation de Christian Jeanpierre « 2026, le jour où le football est devenu américain », Arsène Wenger aime se projeter sur le futur. Alors imaginer ce que sera le football dans les prochaines années est un plaisir pour l'ancien entraîneur d'Arsenal qui n'a pas de mal à voir les choses en grand pour Kylian Mbappé comme il l'explique dans les colonnes du Parisien .

Wenger compare Mbappé à Pelé !