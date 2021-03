Foot - PSG

PSG : Enorme coup dur pour le Barça avant le choc contre le PSG !

Publié le 4 mars 2021 à 15h15 par A.M.

Blessé contre le Séville FC mercredi soir, Gerard Piqué souffre d'une entorse du ligament latéral interne du genou droit qui devrait le tenir éloigné des terrains environ 3 semaines. L'Espagnol sera donc forfait contre le PSG.

A moins d'une semaine du match retour entre le PSG et le FC Barcelone au Parc des Princes, les deux équipes accumulent les blessés et les incertains. Côté Parisiens, Neymar, Juan Bernat et Moise Kean seront absents tandis qu'Angel Di Maria et Marco Verratti sont encore dans le doute. Une décision sera prise ce week-end comme l'a expliqué Mauricio Pochettino après la victoire à Bordeaux (1-0). Au Barça, l'infirmerie semblait se vider ces derniers jours, mais Gerard Piqué a subi un sacré coup d'arrêt.

Piqué forfait contre le PSG

En effet, blessé lors de la belle du victoire du FC Barcelone contre le Séville FC mercredi soir (3-0), Gerard Piqué devrait de nouveau manquer plusieurs rencontres. Par le biais d'un communiqué, le club blaugrana assure que son défenseur « souffre d'une entorse du ligament interne du genou droit. La durée de son absence dépendra de l'évolution de sa blessure . » Par conséquent, le Barça n'officialise pas le forfait de Gerard Piqué pour le match contre le PSG, mais selon les informations de AS , le défenseur espagnol, en grande difficulté lors du match aller, devrait être absent durant 3 semaines et donc manquer le huitième de finale retour de Ligue des Champions au Parc des Princes mercredi. Un coup dur pour les Catalans qui devront remonter leur lourde défaite subie à l'aller (1-4).