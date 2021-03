Foot - PSG

PSG - Malaise : La grande annonce du clan Neymar pour Barcelone !

Publié le 4 mars 2021 à 21h45 par A.D.

Touché aux adducteurs, Neymar ne sait pas encore s'il pourra fouler le pelouse du Parc des Princes pour affronter le FC Barcelone le 10 mars. Alors que la star du PSG a participé à une partie de l'entrainement collectif ce jeudi, son entourage serait confiant quant à sa possibilité de jouer le huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Blessé aux adducteurs, Neymar est incertain pour la réception du FC Barcelone en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Interrogé ce mercredi soir, Mauricio Pochettino a fait passer un énorme message d'espoir sur le sujet, laissant entendre que son numéro 10 avait une chance de faire son retour dès samedi à Brest (16ème de finale de la Coupe de France). « Oui, oui, la récupération est plutôt favorable. C’est la même chose que ce que je viens de dire : on va évaluer son cas comme pour les autres joueurs touchés. On est satisfaits de son évolution et on va voir demain et dans les prochains jours s’il est en condition pour aider l’équipe ce week-end » , a confié le coach du PSG en conférence de presse d'après-match (Bordeaux 0-1 PSG).

L'entourage de Neymar serait confiant pour Barcelone

Ce jeudi, l'espoir est toujours de mise pour Neymar. En effet, comme l'a indiqué Loïc Tanzi sur son compte Twitter , la star du PSG a pris part à une partie de la séance d'entrainement collective de Mauricio Pochettino. Ce qui serait très positif quant à son potentiel retour pour Barcelone. Et comme l'a ajouté le journaliste de RMC Sport , l'entourage du joueur aurait confié ce jeudi soir qu'il était confiant quant aux chances de voir Neymar fouler la pelouse du Parc des Princes mercredi en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.