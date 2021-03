Foot - PSG

PSG : Pelé envoie un énorme message à Kylian Mbappé !

Publié le 6 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur Kylian Mbappé, Pelé estime que l'attaquant du PSG peut devenir son successeur au panthéon du football.

Phénomène du football mondial, Kylian Mbappé est régulièrement comparé aux plus grands joueurs de l'histoire, y compris Pelé. « J'ai dit, voilà plusieurs années déjà, qu'il y avait des similitudes entre Kylian et Pelé. C'est un bon exemple à suivre. Pelé a joué quatre Coupes du monde, il en a gagné 3. Kylian, à 22 ans, en a joué une et déjà gagné une », confiait d'ailleurs Arsène Wenger à ce sujet dans les colonnes du Parisien . Et Pelé en personne valide cette comparaison.

Pelé désigne Mbappé comme son successeur