PSG - Malaise : Pochettino confirme la tendance pour le grand retour de Neymar !

Publié le 5 mars 2021 à 15h15 par A.M.

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a de nouveau été interrogé sur le retour de Neymar et l'entraîneur du PSG se montre optimiste pour la présence du Brésilien dans le groupe contre le FC Barcelone.

Absent des terrains depuis sa blessure contre Caen le 10 février dernier, Neymar semble sur la bonne voie pour faire son grand retour. Dans les colonnes de L'Equipe, son entourage assure que « ça avance bien, il reste six jours ». Six jours avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Une rencontre que le Brésilien souhaite absolument disputer après avoir raté le match aller et suivi de loin la magnifique prestation de ses coéquipiers (4-1). En conférence de presse, Mauricio Pochettino a fait le point.

Pochettino confiant pour Neymar