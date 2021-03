Foot - PSG

PSG : Daniel Riolo s’interroge sur Mauro Icardi…

Publié le 5 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Mauro Icardi n’a pas rendu sa meilleure copie de la saison mercredi soir avec le PSG contre Bordeaux, Daniel Riolo semble avoir du mal à cerner le buteur argentin.

Titulaire en puissance ces dernières semaines avec le PSG, profitant notamment des pépins physiques de Neymar, Angel Di Maria et Kylian Mbappé, Mauro Icardi revient en forme avec le club de la capitale. Et si la formation de Mauricio Pochettino est allée s’imposer à Bordeaux mercredi soir (1-0) en championnat, Icardi n’a pas forcément montré son meilleur visage comme l’a constaté Daniel Riolo sur RMC Sport.

« On se demande ce qu’il est comme profil »