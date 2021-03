Foot - PSG

PSG : Le coup de gueule de Marquinhos à propos de la remontada !

Publié le 6 mars 2021 à 10h05 par La rédaction

Ce mercredi, le PSG reçoit le FC Barcelone pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une telle rencontre rappelle forcément de mauvais souvenirs aux parisiens, l’ombre de la remontada subie en 2017 planant toujours au-dessus de la tête des joueurs. Une situation que Marquinhos n’arrive plus à supporter.