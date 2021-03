Foot - PSG

PSG : Cette énorme prédiction de Pelé sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 5 mars 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé n’a de cesse de recevoir les louanges de la part de nombreux observateurs, Pelé estime tout simplement que l’international français peut être son héritier.

Kylian Mbappé est tellement précoce qu’on en oublie parfois qu’il n’a que 22 ans. Après avoir éclot à l’AS Monaco lors de la saison 2016/2017, celui qui a rejoint le PSG en août 2017 n’a eu de cesse de franchir les échelons au fil des années, devenant même Champion du Monde avec l’Equipe de France en 2018. De quoi faire saliver les plus grands clubs européens qui rêveraient de l’accueillir dans leurs rangs, à l’image du Real Madrid. Cependant, pour l’heure, Kylian Mbappé évolue toujours au PSG, club avec lequel il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022. Et tandis que Paris s’évertue dans l’optique de lui faire parapher un nouveau bail pour ne pas perdre son joyau, Pelé n’hésite pas de son côté à affirmer que l’attaquant tricolore pourrait bien être son héritier.

« Je me revois dans sa capacité à jouer vite »