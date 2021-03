Foot - PSG

PSG - Malaise : La peur d'une nouvelle remontada au PSG ? La réponse !

Publié le 7 mars 2021 à 22h15 par La rédaction

Le PSG défiera le FC Barcelone ce mercredi à l'occasion des huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Un match qui pourrait permettre au club parisien de tourner définitivement la page de la remontada.

Alors que le PSG défiera le FC Barcelone ce mercredi à l’occasion des huitièmes de finale retour de Ligue des champions, la crainte d’une nouvelle remontada est présente notamment chez certains supporters. En 2017, le club entraîné par Unai Emery avait vaincu le club catalan au match aller (victoire 4-0), avant de perdre ses moyens sur la pelouse du Camp Nou (6-1). Un traumatisme qui rejaillit, alors que le PSG part, cette année, avec une belle avance grâce à sa victoire au match aller (1-4). Interrogé sur une possible remontada du FC Barcelone, Abdou Diallo s’est d'ailleurs agacé ce samedi : « Rhoo... Vous nous saoûlez avec la remontada ! C'était avant, il y a des nouveaux joueurs, c'est totalement autre chose. Il n'y a pas de stress par rapport à ça » .

Pas de panique au PSG avant le match retour face au FC Barcelone