PSG - Malaise : Le gros coup de gueule de Diallo sur une remontada !

Publié le 7 mars 2021 à 9h10 par La rédaction

À l'approche du match retour face au FC Barcelone en Ligue des Champions et alors que le PSG se trouve dans une position à première vue confortable, la remontada est dans toutes les bouches. De quoi agacer les joueurs parisiens, Abdou Diallo en tête.

Alors que le Paris Saint-Germain a fait le plein de confiance en s'imposant à Brest (0-3) dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France ce samedi soir, les hommes de Mauricio Pochettino doivent désormais se tourner vers un tout autre match. Ce mercredi, place au huitième de finale retour de Ligue des champions avec le FC Barcelone qui va venir fouler la pelouse du Parc des Princes avec pour objectif d'effacer le retard pris au match aller (1-4), au terme duquel les joueurs du PSG s'étaient parfaitement positionner pour une qualification en quart de finale. Pour autant, rien n'est encore fait, d'autant plus que la remontada de 2017 plane toujours au dessus du PSG. Un mauvais souvenir qui, lorsqu'il est évoqué, provoque l'agacement des Parisiens, comme en témoigne la réaction d'Abdou Diallo.

« Vous nous saoûlez avec la remontada ! »