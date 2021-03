Foot - PSG

PSG : Avant le Barça, Neymar s’active pour son grand retour à la compétition !

Publié le 6 mars 2021 à 20h30 par H.G.

Alors qu’il souhaiterait être présent mercredi prochain pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone avec le PSG, Neymar effectuerait tout son possible afin d’être présent sur la feuille de match.

Touché aux adducteurs contre Caen mi-février en Coupe de France, Neymar est depuis éloigné des terrains. De de ce fait, l’international brésilien a manqué le déplacement du PSG au Camp Nou face au FC Barcelone pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Fort heureusement pour le club de la capitale, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas eu besoin de lui pour s’imposer face aux Blaugrana , puisqu’ils ont infligé un 4-1 au Barça avec notamment un triplé inscrit par Kylian Mbappé. De ce fait, le PSG a pris une sérieuse option pour une qualification pour les quarts de finale, mais ce n’est pas pour autant que Neymar a l’intention de faire l’impasse sur la confrontation retour contre son ancien club prévue le 10 mars prochain au Parc des Princes.

« Il a entamé une sorte de diète de cinq jours à base de plats végétariens »

En effet, comme l’a indiqué RMC Sport ce jeudi, il existe encore un espoir de voir l’attaquant de 28 ans être présent sur la pelouse de l’antre parisienne mercredi prochain. Et Neymar ferait tout son possible pour que cela se concrétise ! En effet, si son hygiène de vie a dernièrement fait l’objet de critiques, particulièrement au sujet de ses tweets nocturnes postés devant une émission de télé-réalité brésilienne, ces jugements ne doivent pas omettre le fait que le Brésilien travaille d’arrache-pied afin d’être sur la feuille de match contre le FC Barcelone. C’est d’ailleurs ce qu’a dernièrement précisé Isabela Pagliari au Parisien . « Après sa blessure, Neymar a fait attention à son alimentation, il a entamé une sorte de diète de cinq jours à base de plats végétariens, il a multiplié les exercices, s'est procuré un caisson hyperbare à son domicile. Il veut qu'on s'attarde sur ses performances sportives, et pas seulement à tout ce qui touche à l'extra-sportif. Il en a marre des polémiques », a indiqué la journaliste réputée proche des joueurs brésiliens du PSG.

Neymar optimise sa récupération avec un caisson hyperbare