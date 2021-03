Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar de retour face au Barça ? La réponse de ce joueur du PSG !

Publié le 7 mars 2021 à 12h15 par La rédaction

À l'aube du huitième de finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone, Neymar s'active et espère faire son retour à la compétition à cette occasion. Et l'optimisme règne à ce propos.

Blessé aux adducteurs depuis la mi-février et ce fameux match de Coupe de France face à Caen, Neymar a depuis raté quelques rencontres, dont le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone (1-4). Pointé du doigt pour son manque de professionnalisme et pour son hygiène de vie jugée déplorable par beaucoup, le Brésilien n'en demeure pas moins un joueur sérieux et désireux de passer du temps sur les terrains. C'est pourquoi Neymar se montre travaillant un maximum pour revenir le plus rapidement possible à la compétition. De quoi lui permettre d'être de retour pour prendre part au match retour face au Barça, sur la pelouse du Parc des Princes, ce mercredi ? Une chose est sûre, Neymar est déterminé.

« Ce serait beau pour lui parce que je sais que ça lui tient à cœur »